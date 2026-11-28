A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüne ilişkin eleştirisinde ırkçı ifade kullandığı yönündeki iddiaları reddetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataman, Fransız spor gazetesi L'Equipe'in sözlerini ırkçılık yorumuyla yayımlamasına tepki gösterdi.

Ataman, açıklamasının amacının Tarık Biberovic'in milli takımda oynama statüsüne dikkat çekmek olduğunu belirtti. Biberovic'in çocukluğundan bu yana Türkiye'de oynadığını, Türk kökenleri bulunduğunu ve kendisini bu ülkeye ait hissettiğini söyleyen Ataman, benzer şartlarda farklı ülkelerin bu tür statü uygulamalarından yararlandığını savundu.

'HERHANGİ BİR IRKÇI YAKLAŞIM İÇERMEMEKTEDİR'

Kullandığı ifadeye de açıklık getiren Ataman, "Sözlerim arasında kullandığım 'siyahi oyuncu', basketbol literatürümüzde sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir" dedi.

Ataman, 30 yıllık kariyeri boyunca her milletten ve dilden oyuncularla çalıştığını, iyi ilişkiler kurduğunu belirterek L'Equipe'in ithamını bilinçli olarak nitelendirdi ve reddetti.

Zaman zaman kendisinin de ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Ataman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca kendi milletimle gurur duymuş, zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış ama tüm milletlere saygıyla yaklaşmış bir antrenör olarak, ırkçılığı kabul etmem ve bu anlama gelebilecek bir yorum yapmam mümkün değildir."