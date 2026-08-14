Haber spikeri Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Gültekin’in vefat haberi sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gültekin’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

ACI HABER KLİNİĞİNİN HESABINDAN DUYURULDU

Gültekin’in kliniğinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gültekin’in cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Cenazenin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

“HAYATIN ÖZ’Ü SONSUZA DEK BİZİMLE”

Klinik tarafından yapılan veda paylaşımında, “Hayatın Öz’ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olan Özlem Gültekin, meslek hayatı boyunca çok sayıda kadının ve annenin hayatına dokunmuştu.

2019’DA EVLENMİŞLERDİ

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açmıştı...

OP. DR. ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

Bazı kaynaklarda Özlem Gültekin'in 2 Eylül 1977 tarihinde doğduğu ve 48 yaşında olduğu belirtiliyor. Op. Dr. Özlem Gültekin, çocukluk yıllarından itibaren farklı şehirlerde sürdürdüğü eğitim hayatının ardından tıp alanında başarılı bir kariyer inşa etmiş, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının yanı sıra estetik uygulamalar alanında da çalışmalarını sürdüren bir hekimdir.