Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, İzmir’deki kliniğinde hayatını kaybetmesinin ardından, kan donduran bir ihtimal çıktı. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen 48 yaşındaki Gültekin’e Adli Tıp’ta yapılan otopside ilk sonuçların ‘şüpheli’ bulunması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Resmi makamların, cinayet şüphesi üzerinde durduğu iddia edildi. Şiddet mağduruydu Önceki gün toprağa verilen bir çocuk annesi Gültekin, 2019’da evlendiği Erkan Çelik’e Aralık 2025’te fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Gültekin, Çelik’in saçını çektiğini, başını aracın camına vurarak kendisini darbettiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne sürmüştü. Savcılık, şiddet görüntüleri ortaya çıkan Çelik hakkında 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ederken, çiftin boşanma davası sürüyordu.

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