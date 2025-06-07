Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk gününde evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapıldı.

Talihsiz kazanın ardından kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Zeyrek'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

KIZINDAN DİKAKT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zeyrek’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Kaza ihmaldi" diyen Nehir Zeyrek, olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı:

"Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

Hastane önünde Ferdi Zeyrek için umutlu bekleyiş sürerken Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Erdem, olayın ayrıntılarını aktardı.

'İÇERİ GİRİYOR VE AYAKLARI KAYIYOR'

Halktv'ye konuşan Erhan Erdem, anbean Zeyrek'in yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

"Arızayı hissedince makine odasına giriyor ve ayağı kayıyor. Orada bir trafo gibi bir madde var elektrik akımını ileten; akıma yakalanıyor ve gürültüyle düşüyor. Eşi Nurcan Hanım, bu gürültüyle birlikte hemen aşağıya iniyor ve şartelleri indiriyor o anda. Nabzını kontrol ediyor; nabız atmıyor.

Eşi, Ferdi Zeyrek'in çocukluk arkadaşı Emre'ye telefon ediyor. Kısa süre önce birlikte olan arkadaşı 2 dakika içerisinde eve intikal ediyor ve baktığında nabız atmıyor.

Ambulans aranıyor, zabıtaya, itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Zabıta ve büyükşehrin hem zabıta ekibi hem itfaiye ekibi anında yetişiyor.

Bu arada Emre kalp masajı yapıyor. Sonra 6-7 dakika sonra da ambulans geliyor, ambulansa alıyorlar. Burada ilk önce kalp atmaya başlıyor, tekrar duruyor.

Müdahale ediliyor, 70 dakika sonra da büyük bir mucizeyle Ferdi Başkan, - bizim çok sevdiğimiz, çok yakın arkadaş dost olduğum, iyiliksever, herkese iyiliği dokunan, partili-partisiz kimseyi ayırmayan, garibanların dostu olan, gerçekten öyle bir kardeşimizdi- onların dualarıyla, yaptığı iyiliklerin sayesinde bir mucize gerçekleşiyor ve kalbi çalışıyor.”