Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Osman B., kendisine ait bahçedeki erik ağacına çıkarak meyve toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Osman B., yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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