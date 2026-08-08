Pazar ve market tezgâhlarında mor eriklerin üzerinde sıkça görülen mat, ince ve toz benzeri beyaz tabaka pek çok tüketici tarafından ilaç kalıntısı veya küf zannedilerek endişeyle karşılanıyor. Ancak uzmanlar, meyvenin yüzeyini bir kalkan gibi kaplayan bu gizemli tabakanın aslında doğanın sunduğu en büyük koruma mekanizmalarından biri olduğunu vurguluyor.

ÖZEL BİTKİ MUMUNDAN OLUŞUYOR

A, C, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi zengin mineraller barındıran erik, sindirim sistemine sunduğu katkılarla biliniyor. Meyvenin kabuğunda kendiliğinden oluşan bu beyaz kaplama ise erik tarafından doğal olarak üretilen özel bir bitki mumundan oluşuyor. Farina adı verilen bu yapı, meyve etinin nemini kaybetmesini ve kurumasını engellerken, zararlı mikroorganizmalara, dış etkenlere ve olası mekanik darbelere karşı güçlü bir bariyer görevi görüyor.

ERİKLERİN ÜZERİNDEKİ BEYAZ LEKELER TAZELİĞİN EN BÜYÜK İŞARETİ

Sanılanın aksine üzerindeki mat kaplaması bozulmamış erikleri tercih etmek gerekiyor. Çünkü bu hassas tabaka; taşıma, elle temas ve paketleme süreçlerinde kolayca silinebiliyor. Tezgâhta üzerinde pürüzsüz ve eşit dağılmış beyazlık bulunan erikler, ürünün fazla el değiştirmediğini, özenle toplandığını ve tarladan yeni geldiğini kanıtlıyor.

KÜF MÜ YOKSA DOĞAL BALMUMU MU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, sağlığa tamamen zararsız olan bitkisel balmumu ile zararlı küfün birbirine karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Doğal balmumu ince, pürüzsüz, mat ve meyvenin tüm yüzeyine eşit yayılmış bir yapıya sahipken meyvenin sertliğini bozmuyor. Buna karşın küf, genellikle yaralanmış veya çatlamış bölgelerin etrafında pamuksu, kabarık lekeler halinde beliriyor, meyveyi yumuşatıp yapışkan hale getirerek kötü bir koku yayıyor.

YEMEDEN HEMEN ÖNCE YIKAMAK GEREKİYOR

Her ne kadar bitkisel balmumu insan sağlığı için tamamen güvenli olsa da, meyvenin üzerinde biriken toz ve toprağın temizlenmesi için tüketilmeden önce suyla yıkanması büyük önem taşıyor. Buradaki en kritik nokta ise erikleri yemeden hemen önce yıkamak gerekliliği. Yıkandığında koruyucu mum tabakasını kaybeden erikler, buzdolabında nemli şekilde saklandığında çok daha hızlı çürümeye ve bozulmaya başlıyor.