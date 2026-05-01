Cartier London imzasını taşıyan ve dünyada yalnızca üç adet üretildiği bilinen bu özel saat, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek tahmin edilen satış rakamını ikiye katladı. Asimetrik kadran tasarımı ve "erimiş" görünümlü sarı altın kasasıyla tanınan model, lüks saat piyasasında bugüne kadar satılan en değerli Cartier tasarımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

SÜRREALİST TASARIMIN ÖZEL HİKAYESİ

1960’lı yılların Londra’sında Jean-Jacques Cartier ve tasarımcı Rupert Emmerson tarafından geliştirilen "Crash" modeli, tasarımıyla ilgili çeşitli efsanelere konu olsa da dönemin Londra stilini yansıtan özgün bir çalışma olarak kabul ediliyor. İçerisinde Cartier imzalı Jaeger-LeCoultre (calibre 841) mekanizma barındıran saat, 1990’lı yıllardan sonra Paris’te üretilen standart modellerden "Cartier London" imzasıyla ayrılıyor ve bu detay koleksiyonerler nezdindeki değerini artırıyor.

MİLYARDER İŞ İNSANI SAKİMOTO'DAN REKOR TEKLİF

Dokuz dakika süren rekabetçi artırmanın ardından saatin yeni sahibi Valuence Holdings CEO’su Shinsuke Sakimoto oldu. Japon iş insanı Sakimoto, geçtiğimiz yıl 10,1 milyon dolara satın aldığı Jane Birkin'e ait Hermès Birkin çantasıyla da gündeme gelmişti. Sakimoto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saatin tarihi mirasının bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KOLEKSİYONERLERİN YENİ GÖZDESİ

Jay-Z, Tom Brady ve Bad Bunny gibi isimlerin tercih ettiği Cartier Crash modelleri, son dönemde küresel koleksiyonerler arasında "en çok aranan" statüsüne yükseldi. Müzayede sonrası gözler, daha önce aldığı rekor fiyatlı parçaları sergilemeyi tercih eden Sakimoto'nun bu saati özel bir koleksiyonda mı tutacağı yoksa müze ortamında mı sergileyeceğine çevrildi.