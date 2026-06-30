Gebze metro faciası, araç muayene ihalesi ve Arjantin’deki rüşvet iddiaları için, Met-Gün İnşaatın sahibi iş insanı Metin Güneş’in başvurusu üzerine SÖZCÜ’nün haberlerine erişim engeli getirilmesi TBMM’ye taşındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, SÖZCÜ’nün araç muayene istasyonları ihalesini ortağı Metin Güneş ile birlikte kazanan VTV Norte Şirketi hakkındaki rüşvet iddiaları ve Türk ortağın Gebze’de inşaat faciasındaki rolünü haberleştirdiğini hatırlattı. Bu haberlere 24 saat içinde erişim engeli getirildiğini de belirtti. Çömez, Meclis Genel Kurulu’nda bu konuyu kapsamlı biçimde gündeme getireceğini söyledi. Çömez, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti.

SÖZLEŞMEYE FESİH

VTV Norte hakkında devam eden yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargı süreçleri araştırıldı mı?

İhale şartnamesinde, yolsuzluk ve rüşvet suçlarına ilişkin etik ve hukuki kriterler var mı? Şirketler için uluslararası adli sicil incelemesi yapıldı mı?