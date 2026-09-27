Norveç’in Innlandet bölgesinde yürütülen çalışmalar yalnızca bu bulguyla sınırlı kalmadı. Arkeologlar bu yıl dağlardaki geri çekilen buzların çevresinde 48 tarih öncesi ok buldu. Bazı buluntuların geçmişi 6 bin yıl öncesine kadar uzanırken, ortaya çıkan parçalar Taş Devri ve Tunç Çağı'nda bölgede yapılan ren geyiği avlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

OKUN AHŞAP GÖVDESİ 5 BİN YIL DAYANMIŞ

Jotunheimen’deki Langfonne bölgesinde bulunan yaklaşık 5 bin yıllık ok ucunun arduvaz taşından yapıldığı belirlendi. Ok ucuyla birlikte orijinal ahşap gövdenin iki parçası da bulundu. Binlerce yıl buz altında kalan eserde, ok ucunu sapa sabitlemekte kullanılan bağlama malzemelerinin ve huş ağacı kabuğundan elde edilen katranın izleri de korunmuş durumda.

Buluntular, bu dağlık alanların binlerce yıl önce avcılar tarafından kullanıldığını gösteriyor. Aynı buz alanından yıllar içinde çıkarılan ok ucu ve ok gövdesi parçalarının sayısı son keşiflerle birlikte 100'ü geçti. En eski örneklerde arduvaz, kemik ve tatlı su midyesi kabuğu kullanılırken, yaklaşık 1000-1500 yıllık daha yakın tarihli örneklerde demir ok uçlarına rastlanıyor.

EN ESKİ BUZLAR DA ERİMEYE BAŞLADI

Bölgede yaklaşık 20 yıldır çalışma yapan buzul arkeologları, geçmiş yıllarda buzlardan çıkan eserlerin büyük bölümünün yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu ve çok sayıda buluntunun Viking Çağı'na tarihlendiğini belirtiyor. Son dönemde ise daha eski buz katmanlarının erimesiyle Taş Devri'ne kadar uzanan eserler yüzeye çıkmaya başladı.

Bu durum arkeologlar açısından önemli keşiflerin önünü açarken aynı zamanda eserlerin kaybolma riskini de artırıyor. Ahşap, deri ve tekstil gibi organik malzemeler buz içinde binlerce yıl korunabiliyor ancak yüzeye çıktıktan sonra hava koşulları nedeniyle hızla bozulabiliyor. Araştırmacılar, arkeolojik buluntu barındıran buz alanlarının büyük bölümünün önümüzdeki 20 yıl içinde ortadan kalkabileceğini tahmin ediyor.