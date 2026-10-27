İtalya'nın kuzeyindeki Trentino-Alto Adige bölgesinde buzulların geri çekilmesiyle ortaya çıkan mühimmatların bir kısmı, dağlık alanlarda yürüyüş yapan kişilerin ihbarları üzerine tespit edildi. Yaz boyunca sürdürülen çalışmalarda, yüzyılı aşkın süredir buzların altında kalan patlayıcılar tek tek toplandı.

SON BİR HAFTADA 55 PATLAYICI BULUNDU

İtalyan ordusuna bağlı Julia Alp Tugayı'nın uzman ekipleri, 16 Ekim'de sona eren temizlik çalışmalarının son haftasında Primiero bölgesindeki Canal San Bovo çevresinde 55 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Bulunan mühimmatlar arasında İtalyan yapımı 75 milimetrelik 18 top mermisi ile Fransız üretimi 37 havan mühimmatı yer aldı. Operasyonlar yalnızca bu bölgeyle sınırlı kalmadı. Stelvio Milli Parkı, Adamello-Brenta Dağları ve Tonale Geçidi çevresinde de benzer çalışmalar gerçekleştirildi.

Yetkililer, patlayıcıların uzun yıllar buzların içinde kalmasına rağmen hâlâ ciddi tehlike oluşturabileceğini belirtti.

100 YILLIK TEHLİKE YENİDEN ORTAYA ÇIKIYOR

Bölgede 1915-1918 yılları arasında İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Yüksek rakımlı dağlarda gerçekleşen ve Beyaz Savaş olarak bilinen bu çatışmalardan kalan çok sayıda mühimmat, zamanla kar ve buz tabakalarının altında kaldı.

Ancak son yıllarda sıcaklıkların yükselmesiyle buzulların hızla erimesi, savaşın tehlikeli kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında dağ yürüyüşü yapan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. İtalyan ordusu ise şüpheli bir cisimle karşılaşılması durumunda kesinlikle dokunulmaması ve güvenlik güçlerine haber verilmesi uyarısında bulunuyor.