Yüzyıllar boyunca tuz gıdaların korunmasında, mutfakta ve bazı endüstriyel süreçlerde kullanılan sıradan bir hammadde olarak görüldü. İnşaat dünyasında ise tam tersine, genellikle sorunlu bir malzeme olarak anıldı. Nemi çekmesi, korozyonu hızlandırması ve suyla temas ettiğinde bozulması, tuzu yapı sektörü için riskli hale getiriyordu. Buna rağmen, dünyanın en kurak bölgelerinde bazı mimarlar bu algıyı tersine çevirerek tuzu doğrudan bir yapı malzemesine dönüştürmeyi denedi.

Bu yaklaşımın en dikkat çekici örneklerinden biri Bolivya’daki Salar de Uyuni tuz düzlüğünde ortaya çıktı. Yaklaşık 10.582 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük tuz düzlüğü olan bu bölge, geleneksel yapı malzemelerinin kıtlığı nedeniyle yerel kaynakların farklı şekilde değerlendirilmesine yol açtı. Bölgede tuz, sadece doğada bulunan bir mineral değil, aynı zamanda temel bir inşaat kaynağı haline geldi. Tuz blokları doğrudan yüzeyden çıkarılarak otel, duvar ve mobilya yapımında kullanılmaya başlandı.

TUZ BLOKLARI KULLANILDI

Bu dönüşümün en bilinen örneklerinden biri Uyuni yakınlarındaki Palacio de Sal oteli oldu. Yapının, tuz düzlüğünden çıkarılan bir milyondan fazla sıkıştırılmış tuz bloğu kullanılarak inşa edildiği belirtiliyor. Tuz, öğütülüp suyla karıştırılarak bir tür harç elde ediliyor ve bu malzeme duvarlardan zeminlere kadar birçok yapısal öğede kullanılıyor. Otelde yalnızca duvarlar değil, masa, sandalye ve dekoratif unsurlar da tuzdan üretilmiş durumda. Böylece yapı, tamamen yerel malzemeye dayalı sıra dışı bir mimari örneğe dönüşüyor. Bu otelde tuzdan yapışmış duvar, sandalye ve masaları yalamak yasak.

EN BÜYÜK SINIRLAMA: SUYA KARŞI DAYANIKSIZLIK

Tuzun yapı malzemesi olarak en büyük zayıflığı suya karşı hassas olması. Nemli ortamlarda kolayca çözünmesi ve zamanla aşınması, bu malzemenin kullanım alanını ciddi şekilde sınırlandırıyor.

Bu nedenle tuz yapılar genellikle çok kuru iklimlerde, özellikle yağışın az olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Palacio de Sal örneğinde ise bu durum açıkça görülüyor yağışlı sezonların ardından yapının belirli bölümlerinin yeniden tuz bloklarıyla onarılması gerekiyor. Bu da bakım sürecini yapının doğal bir parçası haline getiriyor.