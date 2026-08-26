TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika yöneticisi Eyüp Can ile madenciler Kamil Tanrısever ve Bayram Özkiren’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne iki yüzlülük! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı yapılan görüşmede işçilere 'tümüyle haklısınız' diyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 'işçinin hakkı patronun insafına bırakılamaz' diye açıklama yapıyor. Ey Mustafa Çiftçi, hani işçilerin haklarının ödeneceğinin garantörü sizdiniz? Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’ı Soma’da, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’yu, sendika yöneticisi Eyüp Can’ı ve madenci kardeşlerim Kamil Tanrısever ile Bayram Özkiren’i eylem alanında yaka paça gözaltına alan emniyetten kim sorumlu? Siz, bir avuç para babasının 'devletin gerçek sahibi biziz, bakanı da, bakan yardımcısını da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanını da ciddiye almayız' demesinden hoşnut olabilirsiniz ama kendini bu devletin gerçek sahibi sananlarla hesaplaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gözaltına alınan dostlarımızı da her bir maden işçisinin haklarını da teker teker alacağız!"