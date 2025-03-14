İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, bu sabah önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun hedefinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV’nin sahibi olduğu belirtilen Erkan Kork’un liderlik ettiği iddia edilen suç örgütü vardı. Bu kapsamda, örgüte yönelik ciddi adımlar atıldığı açıklandı.

ERKAN KORK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1974 yılında İstanbul'da doğan Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bir kısmını yurtdışında sürdürdü. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde tamamlayan Kork, lise eğitimine Dubai’de devam etti. Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğunda maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmak amacıyla çeşitli eğitim programlarına katıldı.

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P gibi prestijli sertifikaları alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında uzmanlaşan Erkan Kork, aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası da kazandı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2024 yılında ise Conley Üniversitesi’nden işletme yönetimi ekonomisi alanında doktora derecesi aldı.

Erkan Kork, kariyerine ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaparak adım attıktan sonra, finans ve teknoloji sektörlerinde uluslararası düzeyde faaliyet göstermeye odaklandı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Kork, 2023’te ise Bank Pozitif’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Ayrıca Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektör içerisinde aktif bir rol üstlendi.

FLASH TV'NİN SAHİBİ KORK'UN SERVETİ NE KADAR?

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin kurucusu olan Erkan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine olan hakimiyeti sayesinde, özellikle Orta Doğu'da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Erkan Kork'un kişisel servetiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, sahibi olduğu şirketler ve yürüttüğü uluslararası projeler göz önünde bulundurulduğunda, oldukça varlıklı bir iş insanı olduğu tahmin ediliyor. Erkan Kork’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BankPozitif, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı ve sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.