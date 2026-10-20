Erkan Petekkaya, TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu “İki Arada” programında, rol aldığı yapımlar için sözleşmelerine eklettiği yüzük şartını anlattı.

Parmağındaki yüzüğü rol gereği çıkarmak istemediğini belirten oyuncu, “Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde ‘Bunu çıkarmam’ diye madde vardır. Dönem dizisiyse mecburen çıkarırım” dedi.

OĞLUNA 18 YAŞINDA HEDİYE ETTİ

Petekkaya, oğlunun doğduğu gün ona yadigar kalması için bir yüzük yaptırdığını, bu yüzüğü oğlu 18 yaşına geldiğinde hediye ettiğini söyledi. Oğlunun tarzına uygun bulmadığı için yüzüğü takmadığını, ancak değer verdiği bir yerde sakladığını anlattı.

Kendi parmağındaki yüzüğü de oğluna hediyesini verdiği gün aldığını belirten oyuncu, “Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah” sözleriyle yüzüğü torununa bırakma niyetini dile getirdi.