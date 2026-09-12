Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan hasta-hekim gerginliği karakolda bitti. Sistem üzerinden kadın doktordan randevu alan bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve asistanların bulunduğunu görünce duruma tepki gösterdi. Kadın hastanın erkek görevlilerce muayene edilmek istemediğini belirtmesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin tırmanması üzerine görevli hekim güvenlik protokolünü devreye sokarak "Beyaz Kod" alarmı verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polisle güvenlik ekipleri sevk edildi. EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER Olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede yaşanan gerginliğe müdahale etti. Sağlık hizmeti alamadan muayenesi yarım kalan kadın hasta, eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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