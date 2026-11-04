İsveç’in azalan erkek nüfusunu dengelemek amacıyla özel bir göç programı hazırladığı ve ülkeye yerleşecek erkeklere maaş bağlayacağı iddia edildi.

Yurt dışından erkeklerin kabul edilmesi ve ödeme yapılması planlandığı öne sürüldü. Ancak ödemelerin ne kadar süreceği ve kimleri kapsayacağı konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor. Başvuru yeri, yaş sınırı ve hangi ülkelerden başvuru kabul edileceğine ilişkin resmi koşullar da açıklanmış değil.

İsveç’te yabancıların çalışma izni alabilmesi için uygulanan ücret koşulu ise bu iddiadan farklı. 1 Haziran 2026’da yürürlüğe giren düzenlemeye göre çalışma izni başvurularında genel olarak aylık en az 34 bin 470 İsveç kronu ücret şartı aranıyor.

Bu tutar, devletin ülkeye gelen yabancılara ödediği bir destek değil. Çalışma izni kapsamında işveren tarafından karşılanması gereken maaş koşulunu ifade ediyor.