Olay, 14 Mart Cuma günü saat 04.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki binada yaşayan bir erkek, kız arkadaşını evine çağırdı. Evde alkol aldığı öne sürülen kadın ardından dışarı çıktı. Binanın girişinde bağırarak küfür eden kadınla mahalleli arasında kavga çıktı. Sokağa inen bina sakinleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın küfür etmeye devam etti.

'VUR HAK ETTİ' ÇIKIŞI

Bunun üzerine bir erkek küfür eden kadına tekme tokat saldırdı. Diğer kadınlar ise yaşananlara 'Vur hak etti' sözleriyle destek verdi. Kadının bir arkadaşı ise 'Yapmayın annesi yok' diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Diğer kadınlar ise 'Ne yapalım yoksa' sözleriyle kadının kız arkadaşına tepkilerini dile getirdi. Yaşanan kavganın ardından bir süre yerde kalan kadın, erkek arkadaşı tarafından çağrılan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi