Olay, gece yarısı Cihangir Mahallesi’nde Hamza Yerlikaya Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle sevgilisiyle tartışan kişi, bıçaklı saldırıda bulundu.
KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ BİR DAHA BIÇAKLADI
Yaralı kadın, kanlar içinde birinci kattan inerek caddeye çıkıp bağırarak yardım istedi. Daireden çıkıp sevgilisinin peşinden giden saldırgan, ikinci kez bıçaklı saldırıda bulundu.
Ardından, yakınlardaki kahvehaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvede kanlı elbisesi ile oturan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.