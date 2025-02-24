Türkiye'de nüfus artış hızı tarihin en düşük seviyelerine gerilerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) evlilik ve boşanma istatistiklerine ilişkin raporunu paylaştı.

2024 yılına ilişkin veriler üzerinden hazırlanan raporda geçtiğimiz yıl 568 bin 395 çiftin evlendiği görülürken, 187 bin 343 çift ise boşanma kararı aldı.



ERKEKLERDE EVLENME YAŞI TARİHİ SEVİYELERDE



Raporda paylaşılan verilere göre yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.







KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİR ADIYAMAN



Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.