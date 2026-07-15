İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, kadın ve erkeklerin çoklu görev (multitasking) becerilerinin benzer olduğunu, ancak sürece sözlü iletişim dahil olduğunda erkeklerin sessiz kalmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, erkeklerin bu sessizliği dışarıdan "başarısızlık" veya "kontrol kaybı" olarak algılanıyor.

İngiltere’deki Brunel Üniversitesi araştırmacıları Dr. Diana Szameitat ve Dr. Andre J. Szameitat liderliğinde yürütülen çalışma, çoklu görev yönetimi sırasında cinsiyetler arası performans ve algı farklarını inceledi. Toplam 78 katılımcının (41 erkek, 37 kadın) yer aldığı deneyde, günlük yaşamın yoğunluğunu simüle eden fiziksel ve zihinsel görevler zaman baskısı altında test edildi.

İLETİŞİM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırma, çoklu görev performansının iki farklı aşamada değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi: Katılımcıların yalnızca işleri tamamlama hızları ve performansları ölçüldü. Bu aşamada kadınlar ile erkekler arasında herhangi bir başarı ya da beceri farkı gözlemlenmedi; her iki grup da süreci benzer başarı oranlarıyla yönetti.

Katılımcılardan işlerini sürdürürken aynı anda kendilerine yöneltilen sözlü soruları yanıtlamaları istendi. Bu aşamada iletişim reflekslerinde belirgin bir ayrışma yaşandı: Erkek katılımcıların %25’inden fazlası soruları yanıtsız bıraktı. Kadın katılımcılarda ise bu oran %10 civarında kaldı.

SESSİZLİK 'PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ' OLARAK YORUMLANIYOR

Araştırmanın ikinci kısmında, katılımcıların deney sırasındaki kayıtları, çalışmanın amacından habersiz 80 kişilik bağımsız bir gözlemci grubuna izletildi.

Gözlemciler, özellikle sözlü soruların devreye girdiği bölümlerde erkeklerin süreci yönetmekte zorlandığı yönünde görüş bildirdi. Yapılan değerlendirmelerde erkeklerin; daha az çaba harcadığı, görev üzerindeki kontrollerini kaybettiği ve yaptıkları işten daha hızlı memnuniyetsizlik duyduğu izlenimi oluştuğu kaydedildi.

SORUN PERFORMANSTA DEĞİL, ÖNCELİKLENDİRMEDE

Sinirbilimci Dr. Andre J. Szameitat, elde edilen bulguların erkeklerin çoklu görevlerde başarısız olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Szameitat, erkeklerin yoğun anlarda sözlü iletişimi arka plana atarak doğrudan göreve odaklanma eğiliminde olduğunu, ancak bu durumun dışarıdan bir "yetersizlik" veya "kontrol kaybı" olarak yanlış yorumlandığını belirtti.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların hem iş hem de ev yaşantısında yoğun stres altındayken yaşanan iletişim kopukluklarının ve yanlış anlaşılmaların temel nedenlerini açıklamaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.