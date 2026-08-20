Romantik bir buluşma harika geçebilir, sohbet oldukça keyifli ilerleyebilir, ancak bazen görünüşte masum bir cümle tüm olumlu izlenimi bir anda değiştirebiliyor. Sosyal medyada çok sayıda kadına göre erkeklerin iltifat amacıyla kullandığı “Tehlikelisin” ifadesi de bunlardan biri.

Bazı Reddit kullanıcıları bu sözün kendilerinde rahatsızlık hatta “mide bulantısı” yarattığını söylerken, bazıları ise ifadeyi anlamını yitirmiş sıradan bir klişe olarak değerlendiriyor.

“Tehlikeli kadın” klişesine indirgeme riski taşıyor

Uzmanlara göre asıl sorun, bu ifadenin bir kadını gerçek kişiliğinden ziyade “tehlikeli ve baştan çıkarıcı kadın” klişesi üzerinden tanımlaması.

Terapist Kate Callaghan, bir kadının sözde “tehlikeli” yönüne vurgu yapılmasının, erkeğin kendi davranışlarının sorumluluğunu karşı tarafa yüklemesine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Terapist Sarah Berry ise bu ifadenin çoğu zaman gerçek bir bağ kurmaktan ziyade, kadını güzel, çekici ve baştan çıkarıcı bir figür olarak yüzeysel biçimde tanımladığını belirtiyor.

Üstelik ilk bakışta zararsız görünen bu tür ifadeler, karşı taraf üzerinde fark edilenden daha fazla baskı yaratabiliyor.

Callaghan, bu sorunun kadınların kıyafetleri veya davranışları nedeniyle başkalarının eylemlerinden sorumlu tutulduğu daha geniş bir anlayışla da bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Bir kişiyi henüz yeterince tanımadan “tehlikeli” ya da “sorunlu” olarak tanımlamak, onun gerçek kişiliğini görmek yerine kafamızdaki bir klişeye göre değerlendirmemize yol açabiliyor.

Filmlerde etkileyici, gerçek hayatta rahatsız edici olabilir

Erkeklerin bu ifadeyi hâlâ bir iltifat olarak görmesinin nedenlerinden biri de popüler kültürün asi, gizemli ve baştan çıkarıcı kadın karakterleri romantikleştirmesi.

Callaghan'a göre filmlerde etkileyici görünen bir ifade, gerçek hayattaki ilişkilerde aynı etkiyi yaratmayabilir. “Tehlikelisin” gibi bir etiket, kadının aslında olmak istemediği kadar baştan çıkarıcı, erotik veya “yaramaz” davranması gerektiği yönünde bir beklenti oluşturabilir.

Benzer bir durum erkeklere yönelik “kötü çocuk” tanımlamasında da ortaya çıkabiliyor. Bu tür bir etiket, erkeğin asi, duygusal olarak ulaşılmaz ya da kontrolsüz olması gerektiği beklentisini beraberinde getirebiliyor.

Sonuçta çoğu insan, karşısındaki kişinin kendisine biçilen bir role uymasından ziyade gerçekte kim olduğu için beğenilmek ve sevilmek istiyor. Bu nedenle ilk bakışta flörtöz veya çekici görünen bazı ifadeler, karşı tarafta beklenenden çok daha farklı bir etki yaratabiliyor.