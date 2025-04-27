ERKEKLERE ÇİFTE SOYADI: Soyadı kanunu değişiyor. Bundan sonra eşler çocuğun soyadı konusunda karar veremezse, otomatikman ikisinin soyadı da konulacak. Erkekler de, çifte soyadı alabilecek. İlk çocuk için ebeveynler tarafından seçilen soyad, sonraki çocuklara da konulacak.

DİJİTAL KİMLİK FOTOLARI: Pasaport ya da kimlik çıkaranlar, yenileyenler artık fiile olarak fotoğraf götürmeyecek. Fotoğraflar elektronik olarak nüfus mütürlüğüne gönderilecek. 31 Temmuz basılı fotoğraf götürmekte son gün. Fotolar ise DM, Rossmann gibi ürünler satan marketler de çekilebilecek. Onlar doğrudan ilgili birime dijital fotoyu gönderecek.

YANLIŞ ATIK CEZASI: Organik atık ya da bahçe- mutfak atıklarının konulduğu çöplere yüzde 3’ten fazla plastik karışırsa, o çöpün sahibi ceza alacak. Çöpü de alınmayacak.

SKYPE KAPATILACAK: Sadece Almanya’yı değil, dünyayı da ilgilendiren önemli bir değişiklik Mayıs’ta başlıyor. Görüntülü iletişim Skype artık k apanıyor. Bunun yerine Microsoft Teams kullanılabilecek. Kayıt ücretsiz.