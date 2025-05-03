Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, kupayı kazandı.
Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.
- Salon: Celal Atik
- Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan
- Beykoz Belediyespor: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan
- Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3
- Devre: 10-19