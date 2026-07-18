Hamilelik planlaması ve sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda akla genellikle ilk olarak anne adayları gelir. Oysa yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, gebelik öncesi dönemde baba adaylarının beslenme alışkanlıklarının da en az kadınlar kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

Beslenme Uzmanı Ana Zrimšek, toplumdaki yaygın inanışın aksine erkek kısırlığı sorunlarının kadın kısırlığı kadar yaygın olduğunu vurguluyor. Zrimšek, erkeklerde doğurganlığı doğrudan etkileyen, sperm kalitesini, sayısını ve hareketliliğini artıran en önemli vitamin ve mineralleri kaynaklarıyla birlikte açıkladı:

1. Çinko

Sperm kalitesini, hareketliliğini ve sperm sayısını doğrudan artıran en kritik minerallerden biridir.

Nerede bulunur? İstiridye, sığır eti, kuzu eti, siyah fasulye, mercimek ve yumurta.

2. C Vitamini

Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, sperm hücrelerini vücuttaki zararlı serbest radikallerden koruyarak hasar görmelerini engeller.

Nerede bulunur? Biber, kara lahana, brokoli, çilek, karnabahar, kivi, frenk üzümü, limon ve portakal.

3. Selenyum

Spermlerin normal hareketliliği, sağlıklı DNA morfolojisi (şekli) ve başarılı bir döllenme süreci için selenyum alımı zorunludur.

Nerede bulunur? Somon, midye, karides, kalamar, alabalık ve karaciğer.

4. B12 Vitamini

Vücuttaki B12 vitamininin ideal seviyelerde olması, spermdeki DNA anormallikleri ve genetik kusur riskinin ciddi oranda azalmasına katkıda bulunur.

Nerede bulunur? Karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, ton balığı, alabalık, somon, sığır eti, yumurta, peynir ve kümes hayvanları.

5. Folik Asit

Genelde kadınların hamilelik öncesi kullanımıyla bilinen folik asit, erkeklerde de semen sıvısının sağlıklı bir şekilde oluşum sürecine doğrudan katılır.

Nerede bulunur? Nohut, ıspanak, mercimek, fasulye, brokoli, kuşkonmaz, kara lahana, pancar, marul ve bezelye.

6. L-Karnitin

Sperm hücrelerinin olgunlaşma sürecinde aktif rol oynayan antioksidanların oluşumunu hızlandırır ve üreme sağlığını destekler.

Nerede bulunur? Sığır eti, süt, peynir, kümes hayvanları, balık ve yumurta.

7. Koenzim Q10

Spermleri oksidatif strese karşı korur ve kuyruk hareketliliğini artırarak yumurtaya ulaşma şansını yükseltir. Yağlı deniz balıklarında ve kırmızı ette bulunsa da besinlerdeki miktarı vücut için bazen yetersiz kalabilir. Bu nedenle uzmanlar, gebelik planlama döneminde takviye olarak alınmasını önermektedir.

8. E Vitamini

Sağlıklı ve optimal bir sperm sayısına sahip olmak için E vitamini tüketimi büyük önem taşır.

Nerede bulunur? Kolza yağı, badem, fındık, fıstık ezmesi, avokado ve çeşitli tohumlar.