Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemer ve Kale mahallelerinde yaşayan kadınlar şalvar gecesi düzenledi.

Eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi. 7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde renkli görüntüler oluştu.

Gecede hem stres attıklarını hem de şalvar kültürünü yaşattıklarını anlatan Rahime Akcan, "Köyümüzde yıllardır şalvar giyilir. Ancak kadınlarımız artık şalvarı bırakmıştı. Bu gecede tekrar şalvar giyip, eğlendik" dedi.

Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can da 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" diye konuştu.