Japonya’da yükselen yaz sıcaklarıyla birlikte Tokyo Büyükşehir Belediyesi, şirket çalışanlarının takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi rahat kıyafetler giymesi konusunda uyardı.

Tokyo Büyükşehir Belediye Başkanı Yuriko Koike tarafından nisan ayında başlatılan "Tokyo Cool Biz" uygulaması kapsamında hayata geçirilen esneklik, dördüncü ayında sıradışı bir tepkiye neden oldu.

Düzenleme sebebiyle takım elbiselerden kurtulan bir çok çalışan memnuniyet duysa da bir bazı çalışanlar da düzenlemenin eşitsizliğini eleştirdi.

KADINLAR İSYAN ETTİ

Kadınların hala külotlu çoraba mahkum kalması, ancak erkeklerin şort giymebilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Ofis hayatında rahat giyinen erkeklerden rahatsız olan Japon kadınlar, erkeklerin bacak kıllarını görmeyi bir tür taciz olarak tasvir etti.

Bu rahatsızlık öyle bir hal aldı ki, Japonca'da durumu tasvir etmek için kullanılan 'sunahera' terimi icat edildi.

Esneklikten memnun olan çalışanlar daha konforlu bir çalışma ortamına dikkat çekerken, bazı çevreler kadın çalışanların bacaklarını gösterdiklerinde hala çorap giymelerinin beklenmesini adaletsiz buluyor.

ŞORT GİYMENİN ADABI VAR

Yeni kıyafet kuralları Japonları ikiye böldü. Haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53,5’i işe şortla gidilmesine karşı çıkarken yüzde 46,5’i öneriyi destekliyor.

Karşı çıkanların temel gerekçesini vücut yapısı ve tüylerle ilgili endişeler oluştururken, araştırmada kadınların erkek meslektaşlarının çıplak bacaklarını görmekten rahatsız olduğu vurgulandı.

Bu tepkilerin sonucu erkekler de kendi önlemlerini almaya başladı. Artık ofislerde erkekler için "şort giyme adabı" çıktı.

Çığ gibi artan şikayetler sonucu Japon erkekleri epilasyon merkezlerine akın etti. Şart giymenin şartı, kılsız bacak oldu.

JAPONYA'DA SICAKLAR İSYAN ETTİRDİ

Bu önlemin sebebi ise tarz değişiminden çok sıcaklarla hesaplı mücadele çabası oldu. Son aylarda "kokusho-bi" (yakıcı sıcak gün) ile mücadele eden Japonya'da sıcaklık 40 dereceyi aşıyor.

Klima kullanımı azaltmak için kıyafetlerde esnekliğe gidilirken ülke çapında fanlı kıyafetler, güneş ışığını filtreleyen korumalı şemsiyeler, taşınabilir el vantilatörleri ve tek kullanımlık serinletici mendiller gibi ürünlere talep de hızla artıyor.

Tokyo Büyükşehir Belediyesi çevre yetkilisi Noboru Watanabe yaptığı açıklamada, “Şiddetli sıcaklarda insanlara ne giymeleri gerektiğini söylemek yerine, onlara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafeti kimseyi rahatsız etmediği sürece herhangi bir sorun olmamalıdır,” dedi.