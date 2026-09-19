Analiz, erkeklerin ilk izlenimde kadınlarda en çok hangi özelliklere dikkat ettiğini ortaya koydu. Tanışma uygulamalarından elde edilen veriler, bazı fiziksel özelliklerin ve profil detaylarının erkeklerin ilgisini daha fazla çekebildiğini gösteriyor. İlk izlenim çoğu zaman saniyeler içinde oluşurken, profil fotoğrafı, açıklamadaki ayrıntılar ve kişinin kendini tanıtma biçimi, karşı tarafın mesaj gönderip göndermeme kararında etkili olabiliyor.

Çeşitli tanışma uygulamalarından elde edilen verilerin analizi, erkeklerin kadın profillerinde daha fazla dikkat ettiği bazı özellikleri de ortaya çıkardı.

Gülümseme büyük fark yaratabiliyor

Listenin başında gülümsemenin yer alması şaşırtıcı değil. Gülümseyen bir fotoğraf, profili daha dikkat çekici hale getirmenin yanı sıra kullanıcıların ilk bakışta fark ettiği ayrıntılardan biri olabiliyor.

Match Group verilerine göre, gülümsemenin görünümü ve dişlerin sağlıklı görünmesi de potansiyel eş seçiminde önem taşıyor. Erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı, kadınların ise yüzde 71'i, potansiyel bir eş seçerken güzel bir gülümsemenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İlk izlenimde tırnaklar da etkili

İlk bakışta önemsiz görünen ayrıntılar da genel izlenimi etkileyebiliyor. Bakımlı tırnaklar, kişisel bakım ve öz bakım ile ilişkilendirildiğinden, fotoğraftaki genel görünümün bir parçası olarak değerlendirilebiliyor.

Kahverengi saçlı kadınlar daha fazla mesaj aldı

Badoo tarafından yapılan analizde dikkat çeken sonuçlardan biri de saç rengiyle ilgili. Verilere göre kahverengi saçlı kadınlar, uygulamadaki mesajların yaklaşık yüzde 40'ını alırken, sarışın kadınların aldığı mesajların oranı yaklaşık yüzde 15'te kaldı.

Ancak bu sonuç, belirli bir saç renginin erkekler tarafından kesin olarak daha fazla beğenildiği şeklinde yorumlanamaz. Uygulamadaki aktif kullanıcılar arasında saç renklerinin dağılımı da bu oranları etkileyebilir.

Kahverengi gözlü kadınlar en çok mesajı aldı

Açık renk gözlerin daha çekici olduğuna yönelik yaygın kanının aksine, Badoo'daki veriler farklı bir tablo ortaya koydu. Analize göre, kahverengi gözlü kadınlar diğer göz renklerine sahip kadınlara kıyasla daha fazla mesaj aldı.

Orta boylu kadınlar daha fazla ilgi gördü

Boy uzunluğu da analizde öne çıkan özelliklerden biri oldu. Özellikle 160 ile 168 santimetre arasındaki kadınlar daha fazla ilgi gördü. Verilere göre erkek katılımcıların yaklaşık yüzde 46'sı bu boy aralığındaki kadınları tercih etti.

En fazla ilgi "ortalama" vücut tipine

Analiz, "ortalama" olarak tanımlanan vücut tipine sahip kadınların da daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Ancak "ortalama" ifadesi oldukça geniş bir grubu kapsıyor ve uygulamadaki kullanıcıların önemli bir bölümünü içeriyor.

Bu nedenle sonuçlar, belirli bir vücut tipinin diğerlerinden kesin olarak daha çekici olduğu şeklinde değerlendirilmemeli. Kullanıcıların demografik dağılımı ve uygulamadaki profil sayıları da elde edilen sonuçları doğrudan etkileyebiliyor.