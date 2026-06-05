Geçtiğimiz günlerde Reddit’te açılan bir başlık, kısa sürede binlerce yorum alarak devasa bir tartışmanın fitilini ateşledi. Soru oldukça netti: "Erkeklerin romantik olduğunu düşündüğü, ancak kadınların gerçekte hiç de öyle algılamadığı şeyler nelerdir?" Gelen yanıtlar, sinemanın ve dizilerin bize "aşk ilanı" diye pazarladığı birçok davranışın, gerçek hayatta aslında birer sınır ihlali veya manipülasyon olduğunu ortaya koydu. İşte kadınların gözünden "romantik" süsü verilmiş o hatalar:

1. Rol çalmak: Başkasının düğününde evlilik teklifi etmek

Listenin en çok tepki çeken maddelerinden biri, spot ışıklarının zaten başkasının üzerinde olduğu özel etkinliklerde evlilik teklif etmek oldu. Bir Reddit kullanıcısı isyanını şu sözlerle dile getirdi: "Başkasının düğününde evlenme teklifi etmek mi? Tanrım, lütfen bunu asla yapmayın!" Bu tarz hareketler, hem o günün asıl kahramanlarına saygısızlık hem de partneri kalabalık önünde "Evet" demek zorunda bırakarak muazzam bir sosyal baskı altına sokmak olarak yorumlanıyor.

2. "Çat kapı" gelmek: Habersizce kapıda belirmek

Filmlerde yağmur altında, elde çiçeklerle sevgilinin kapısına habersizce dayanmak büyük bir aşk gösterisi gibi sunulur. Ancak gerçek hayatta durum hiç de öyle değil. Birçok kadın, habersiz misafirliği romantik değil, aksine "garip, hazırlıksız yakalayan ve kişisel alana saygı duymayan rahatsız edici bir durum" olarak nitelendiriyor. modern dünyada romantizm, karşı tarafın zamanına saygı duymakla başlıyor.

3. Masada kontrolü ele almak: Restoranda kadın adına sipariş vermek

Bazı erkekler, restoranda partnerinin yerine yemek siparişi vermeyi korumacı veya karizmatik bir centilmenlik jesti olarak görebiliyor. Ancak yorumcular, bu alışkanlığın karşı tarafın tercihlerini yok sayan, baskıcı ve saygısızca bir davranış olduğunu belirtiyor.

4. "Israrcı olmak tutkudur" yanılgısı

Tartışma, sınırların çiğnenmesi konusuna geldiğinde daha ciddi bir boyut kazandı. Bir kadının "hayır" demesine rağmen erkeğin peşinden koşmaya, onu ikna etmek için sınırları zorlamaya devam etmesi sinemada "büyük tutku" olarak işleniyor. Ancak gerçek dünyada katılımcılar net bir çizgi çekiyor: Kişisel sınırların göz ardı edilmesi romantizm değildir; bir ilişkide saygı ve rıza her şeyden önce gelir.

5. Kıskançlığı ve sahiplenmeyi sevgi sanmak

Sıkça dile getirilen bir diğer yanılgı ise kıskançlığın sevginin büyüklüğüyle doğru orantılı olduğu düşüncesi. Reddit kullanıcıları, aşırı sahiplenici ve kısıtlayıcı davranışların birer sevgi gösterisi olmadığını, aksine ilişkiyi zehirleyen (toksik) kırmızı bayraklar (red flags) olduğunu vurguladı.

6. Büyük ve gösterişli jestler

Sokak ortasında pankart açmak, yüzlerce insanın içinde ilan-ı aşk etmek gibi "seyircili" jestler de sınıfta kaldı. Kadınlara göre bu tarz şovlar, sevgiden ziyade egoyu tatmin etmeye yönelik hamleler gibi duruyor.

Reddit sakinlerine göre gerçek romantizm; gösterişli, pahalı veya etrafta bir izleyici kitlesi varken yapılan şovlar değildir. Gerçek romantizm; partnerin gerçek tercihlerini, hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını gerçekten dinlemek, ona ve sınırlarına değer vermektir. yani bazen en büyük romantizm, karşı tarafın "Bana biraz zaman ver" talebine saygı duyup geri çekilebilmektir.