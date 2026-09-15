Bağ-Kur kapsamında emeklilik hesabı yapan ve prim günü eksiği bulunan milyonlarca vatandaş, 7 bin 200 prim günü düzenlemesinden gelecek haberi bekliyor. Halen emeklilik için 9 bin prim günü şartına tabi olan küçük esnaf için planlanan düzenlemenin hayata geçmesi halinde gerekli prim gün sayısında 1.800 günlük düşüş yaşanması öngörülüyor.

Söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi durumunda düzenleme kapsamındaki Bağ-Kur’luların emeklilik hesabında önemli bir avantaj ortaya çıkacak. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemenin yasalaşabilmesi için ise Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci bekleniyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde düzenlemenin geleceğine ilişkin beklentilerini paylaşırken, önümüzdeki yılı işaret etti. Ancak 7 bin 200 prim günü uygulamasının henüz yürürlüğe girmediği de özellikle vurgulanıyor.

BAĞ-KUR’LULARIN 9 BİN GÜNLÜK PRİM ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Küçük esnafın uzun süredir gündeminde olan Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin beklenti yeniden öne çıktı. Planlanan düzenlemeyle mevcut 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi hedefleniyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, düzenlemenin yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirebileceğini belirtirken, konunun Meclis gündemine taşınması açısından önümüzdeki yılı işaret etti. Bununla birlikte, 7 bin 200 prim günü düzenlemesinin şu an için yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş bir uygulama olmadığına dikkat çekiliyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde kapsama girecek Bağ-Kur’lular, emeklilik için gerekli prim gününü mevcut sisteme göre 1.800 gün daha erken tamamlayabilecek. Bu fark, yaklaşık 5 yıllık prim avantajı anlamına geliyor.

Ancak prim gün sayısındaki bu değişiklik, kapsam dahilindeki herkesin doğrudan emekli olacağı anlamına gelmiyor. Sigortalıların emeklilik için tabi oldukları diğer koşulları da yerine getirmeleri gerekecek.

1.800 GÜNLÜK AVANTAJ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Planlanan düzenlemenin öncelikli olarak küçük esnaf ve sanatkârları kapsaması bekleniyor. Emin Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre bakkal, manav, kasap ve terzi gibi küçük işletme sahipleri düzenlemenin hedef grubunda yer alabilir.

Düzenlemenin kapsamının belirlenmesinde küçük esnaf statüsü ve ilerleyen süreçte ortaya konulabilecek kriterlerin etkili olması bekleniyor. Buna karşılık anonim ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli işletme sahiplerinin düzenlemenin kapsamı dışında bırakılabileceği değerlendiriliyor.

Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendirmesi beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde prim gün sayısında ortaya çıkacak tablo şöyle olacak:

Mevcut prim şartı: 9.000 gün

Planlanan yeni prim şartı: 7.200 gün

Prim avantajı: 1.800 gün

Süre karşılığı: Yaklaşık 5 yıl

PRİM GÜNÜNÜN DÜŞMESİ TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

7 bin 200 güne ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde dahi yalnızca prim gününün tamamlanmış olması emeklilik için yeterli olmayacak. Sigortalıların tabi oldukları diğer emeklilik koşullarını da karşılamaları gerekecek.

Bağ-Kur’lular açısından dikkat edilmesi gereken konulardan biri de prim borçları olacak. Yılmaz, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda prim borcu bulunan sigortalıların düzenlemeden yararlanması konusunda sorun yaşanabileceğine dikkat çekti.

Dolayısıyla düzenlemenin kapsamı, şartları ve prim borcu bulunanların durumuna ilişkin nihai çerçeve, ancak yasal düzenlemenin hazırlanması ve Meclis’ten geçmesiyle kesinlik kazanacak.

7 BİN 200 GÜN DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, düzenlemenin önümüzdeki yıl Meclis gündemine gelebileceğini değerlendirdi. Yılmaz ayrıca 2028 sürecinde konunun siyasi gündemde daha güçlü şekilde yer alabileceği görüşünü dile getirdi.

Ancak mevcut durumda TBMM’den geçerek yürürlüğe girmiş bir 7 bin 200 prim günü düzenlemesi bulunmuyor. Bu nedenle gündeme gelen tarihlerin ve düzenlemenin kimleri kapsayacağına ilişkin bilgilerin kesinleşmiş bir karar olarak değil, uzman değerlendirmesi ve beklenti çerçevesinde ele alınması gerekiyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle küçük esnaf açısından 9 bin günlük mevcut prim şartının 7 bin 200 güne çekilmesi, emeklilik hesabında 1.800 günlük önemli bir fark yaratacak.