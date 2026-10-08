SGK kapsamında emeklilik hakkı kazanmak için prim günlerini tamamlamayı hedefleyen vatandaşlar için kritik süreç başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma tutarları da doğrudan yükselecek.

Mevcut mevzuata göre borçlanma ve ihya maliyetleri başvuru tarihindeki prime esas kazanç üzerinden hesaplandığı için, 31 Aralık 2026'ya kadar yapılan başvurularda cari yılın asgari ücreti esas alınacak. Yıl sonuna kadar başvuranlar, beklenen zam oranlarına bağlı olarak oluşabilecek ek maliyet artışlarından etkilenmeyecek.

2027 DOĞUM BORÇLANMASI MALİYET SENARYOLARI

Kadın sigortalılar, her çocuk için 2 yıla (720 gün) kadar olan çalışamadıkları süreleri borçlanarak prim günlerine ekleyebiliyor. Borçlanma tutarı brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanıyor.

2026 yılı mevcut tarifesinde 2 yıllık doğum borçlanmasının toplam maliyeti 253.670,40 TL (aylık 10.569,60 TL) seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrete yapılabilecek olası zam senaryolarına göre 24 aylık toplam maliyet tablosu şu şekildedir:

%28,4 Zam Senaryosu: Aylık maliyet 13.571,37 TL'ye, 24 aylık toplam borçlanma maliyeti 325.712,79 TL'ye yükseliyor. (Fark: ~72 bin TL)

%30 Zam Senaryosu: 24 aylık borçlanma maliyeti 329.771,52 TL seviyesine ulaşıyor.

%35 Zam Senaryosu: 24 aylık borçlanma maliyeti 342.455,04 TL seviyesine çıkıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA YENİ DÖNEM HESAPLARI

Askerlik borçlanmasında en düşük tutar brüt asgari ücretin %45'i dikkate alınarak hesaplanıyor. 2026 yılı tarifesinde günlük en düşük askerlik borçlanması 495,45 TL, aylık borçlanma 14.863,50 TL ve 18 aylık askerlik borçlanmasının toplam tutarı 267.543 TL olarak uygulanıyor.

1 Ocak 2027 sonrasındaki olası artış senaryolarına göre 18 aylık askerlik borçlanması maliyetleri:

%28,4 Zam Senaryosu: Toplam maliyet 343.525,21 TL'ye çıkıyor.

%30 Zam Senaryosu: Toplam maliyet 347.805,90 TL'ye yükseliyor.

%35 Zam Senaryosu: Toplam maliyet 361.183,05 TL'ye ulaşıyor.

BAĞ-KUR İHYA VE YURT DIŞI BORÇLANMASI

Geçmiş dönemlerde prim borcu nedeniyle durdurulan Bağ-Kur hizmet sürelerinin yeniden kazanılması (ihya) ve yurt dışı borçlanmasında da tutarlar başvuru tarihindeki prime esas kazanç üzerinden belirleniyor. Bağ-Kur ihya işlemlerinde prim oranı %45 olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücretin artmasıyla birlikte bu kalemlerdeki ödeme miktarları da aynı oranda yükselecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME TAKVİMİ

Mevcut maliyetlerden yararlanmak isteyen sigortalıların başvurularını 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvuru Kanalı: Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden veya SGK il/ilçe müdürlüklerinden yapılabiliyor.

Hizmet Borçlanması Ödeme Süresi: Askerlik ve doğum borçlanmalarında, borç tebliğ edildikten sonra 1 ay içerisinde ödemenin yapılması gerekiyor.

Bağ-Kur İhya ve Yurt Dışı Ödeme Süresi: Tebliğ tarihinden itibaren ödeme süresi 3 ay olarak uygulanıyor.