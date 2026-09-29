Yeni yılda uygulanacak asgari ücret artışı, emeklilik için gün sayısını borçlanma yoluyla tamamlamak isteyenlerin maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yeni zam oranları öncesinde, SGK hizmet borçlanması ve ihya kalemlerinde ödenecek tutarlar baştan aşağı değişecek. Mevcut maliyetler üzerinden işlem yapabilmek için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi.

DOĞUM BORÇLANMASINDA MALİYET 72 BİN TL ARTABİLİR

Doğum borçlanmasında ödenecek en düşük aylık tutar, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin %32’si oranında hesaplanıyor. Halihazırda 1 aylık doğum borçlanması en az 10.569,60 TL, 2 yıllık (24 ay) borçlanma ise 253.670,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Asgari ücrete yapılabilecek muhtemel zam senaryolarına göre 2 yıllık doğum borçlanması maliyetleri şu şekilde şekillenecek:

%28,4 Artış Halinde: Aylık ödeme 13.571,37 TL’ye, 2 yıllık toplam maliyet 325.712,79 TL’ye yükselecek (Yaklaşık 72 bin TL fark).

%30 Artış Halinde: 2 yıllık borçlanma maliyeti 329.771,52 TL olacak.

%35 Artış Halinde: 2 yıllık borçlanma maliyeti 342.455,04 TL’ye ulaşacak.

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA ÖDEME ORANI %45

Askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında prim oranı brüt asgari ücretin %45’i üzerinden hesaplandığı için maliyet artışı daha yüksek gerçekleşiyor. Mevcut durumda günlük en düşük borçlanma tutarı 495,45 TL, aylık tutar 14.863,50 TL, 18 aylık askerlik borçlanması ise 267.543 TL olarak uygulanıyor.

Ocak zammıyla birlikte 18 aylık askerlik borçlanmasının yeni tablosu:

%28,4 Artış Halinde: Toplam maliyet 343.525,21 TL’ye çıkarak yaklaşık 76 bin TL artacak.

%30 Artış Halinde: Toplam ödeme 347.805,90 TL olacak.

%35 Artış Halinde: Toplam ödeme 361.183,05 TL seviyesine çıkacak.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ NASIL İŞLİYOR?

Zamsız tarifeden faydalanmak için başvurunun 31 Aralık tarihine kadar yapılması yeterli kabul ediliyor; ödemenin aynı tarihe kadar yapılması şart koşulmuyor. e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilen başvuruların ardından yasal ödeme süreleri şu şekilde uygulanıyor:

Askerlik ve Doğum Borçlanması: Tahakkuk eden tutarın, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Yurt Dışı Borçlanması ve Bağ-Kur İhyası: Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay ödeme süresi tanınıyor.

BORÇLANMA VE İHYA ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Hizmet borçlanması ile Bağ-Kur ihyası arasında mevzuat açısından önemli farklılıklar bulunuyor:

Kısmi İhtiyaç: Hizmet borçlanmasında yalnızca ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar borçlanma yapılabilirken; Bağ-Kur ihyasında durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor, kısmi ödeme kabul edilmiyor.

İade ve Vazgeçme Hakkı: Hizmet borçlanması başvurusunda bulunup ödeme yapanlar, emekli aylığı bağlanmadan önce işlemlerinden vazgeçtikleri takdirde ödedikleri tutarı faizsiz olarak geri alabiliyor. Ancak Bağ-Kur ihyasında ödeme yapıldıktan sonra işlemden vazgeçilemiyor ve ödenen primler iade edilmiyor.