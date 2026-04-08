UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, milli yıldız Arda Güler'in 11'de başladığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Alman ekibinin galibiyet golleri Luis Diaz ve Harry Kane'den gelirken ev sahibinin tek sayısını Kylian Mbappe kaydetti.
ARDA GÜLER 72 DAKİKA SAHADA KALDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı. Performansıyla alkış alan 10 numara, 72. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Madrid deplasmanında tek gollük farkı cebine koyan Bayern Münih, Almanya'daki maç öncesi avantajlı konuma geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 15 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.