MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen, yazar Mümtaz’er Türköne, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, Bahçeli’nin 2025 bitmeden Türkiye’yi erken seçime götüreceğini söyledi.

Mümtaz’er Türköne, Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de başlattığı süreci tamamlamakta ısrarcı olacağını belirtti.

Türköne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecini baltalayacağını, Bahçeli'nin ise bu duruma karşı erken seçim çağrısı yapacağını iddia etti...

MHP’den henüz bir açıklama gelmezken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Mümtaz’er Türköne’nin bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi...

Tayyar, MHP tarafından bu açıklamalara resmî bir tepki gelmemesi durumunun Cumhur İttifakı açısından “izaha muhtaç” bir tablo doğuracağını belirterek şunları söyledi:

"Mümtazer Türköne, kritik cümleler kurmuş:

‘Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek.

Seçim olur, CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar.’

Türköne, her ne kadar ‘Bahçeli’yle 4 yıldır görüşmedim, MHP’den kulis almıyorum, sadece yorumluyorum’ dese de kurduğu cümleler, yorumdan öte, Bahçeli adına hüküm cümleleri gibi.

Devlet Bey adına ahkam kesiyormuşçasına yaptığı iddialı değerlendirmeler nedeniyle MHP’den hiç uyarı almamış.

Öyle söylüyor.

Rasim’i bile hedefe koyan Devlet Bey’in gösterdiği bu müsamaha, haliyle Türköne’nin ifadelerinin kamuoyunda MHP’nin görüşü gibi algılanma riskini arttırıyor.

Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum cumhur ittifakı açısından izaha muhtaçtır.

Cevabı bulunması gereken soru şu:

-Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?