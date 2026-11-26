Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçimlerin 2028’de yapılacağını belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

'SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'

Seçim konusunda şunu söyleyeyim; seçim 2028 yılında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sisteme biz geçtik.

Bu sistemin özü, öngörülebilirliği artırmak, eskiden olduğu gibi ne zaman olacağı belli olmayan süreçler yerine öngörülebilir süreçlerle siyasi istikrarı güçlendirmek. Dolayısıyla seçimlerle ilgili spekülatif bir takım haberlere, yorumlara itibar etmeyin.

'ERKEN SEÇİM OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ'

Türkiye’de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli. 2028 yılında yapılacak. Seçimlerin 1,2 ay erkene alınması erken seçim olarak nitelendirilemez.

Öne alınmış seçim diyoruz buna. Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. AK Parti olarak biz bunu savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması konusunda partimizin de Cumhur İttifakı ortağımızın da ortaya koyduğu bir perspektif var.