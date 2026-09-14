Türkiye'de emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP MKYK toplantısında yaptığı sunumla gündeme gelen yeni düzenlemede, doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.

TABAN MAAŞ YERİNE HANE GELİRİ ESAS ALINACAK

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre emekliler cephesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP MKYK sunumunda işaret ettiği üzere yeni bir modele geçiş hazırlığı yapılıyor.

Yeni çalışma kapsamında, en düşük emekli aylığının doğrudan yükseltilmesi uygulamasının kademeli olarak değiştirilmesi hedefleniyor. Hazırlıkları süren "aile gelir sigortası" modeliyle, her haneye belirli bir tutarda aylık girmesi devlet güvencesine alınacak. Bu yöntemle sosyal yardım ödemeleri ile emekli maaşlarının entegre edilmesi amaçlanıyor.

OVP RAKAMLARINDA TRANSFER HARCAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Planlanan sistem değişikliğinin ipuçları Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan bütçe hedeflerine de yansıdı. Devletin emekli ödemeleri, burslar ve sosyal yardımları kapsayan "transfer harcamaları" kaleminde 2027 yılı için yüzde 33,1'lik bir artış öngörüldü.

Ekonomi çevreleri, bütçedeki bu yüksek oranlı artış hedefini yaklaşan seçim süreçlerine ve emekli gelirlerini artırmaya yönelik stratejik bir hazırlık olarak değerlendiriyor.