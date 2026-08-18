İktidar hem vatandaşı hem de iş dünyasını bıktıran ekonomi politikalarında yumuşama sinyali verdi. KOBİ’lerin krediye erişiminin kolaylaşacağı, ‘değerli TL’ politikasından geri adım atılarak döviz kurlarının enflasyon kadar artmasına izin verileceği ve piyasa faizlerinin, Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizine yaklaşacağı iddia ediliyor. Ekonomistler, bu haberi “Seçim ekonomisinin ilk adımı” ifadesiyle yorumladı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in direksiyonda olduğu ekonomi yönetimi, sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ ayarı verecek. Reel sektör ve bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre reel sektörü biraz olsun rahatlatmak için üç alanda sıkı para politikasına dokunuş yapılacak. Yüzde 40 olan fonlama faizinin, yüzde 37 olan politika faizi seviyesine çekileceği iddia ediyor.

İŞ DÜNYASI İSTEMİŞTİ

Bu adımla manşet faiz oranı değişmese bile piyasa faizleri gerileyebilir. Ayrıca hem

döviz kredilerindeki aylık yüzde 0.5’lik katı sınırın esnetilmesi hem de KOBİ’lerin TL işletme kredilerine erişimini zorlaştıran büyüme kısıtlarının yumuşatılması bekleniyor.

İş dünyasının döviz kurlarına ilişkin artan eleştirilerinden sonra TL’deki değer kaybı hızlanabilir. Bu yılın başından bu yana aylık enflasyon genellikle yüzde 2’in üzerinde olmasına rağmen dolar kuru yılın ilk aylarında yüzde 1.2, son aylarda ise yüzde 1.6 seviyelerinde artıyordu. TL’nin reel olarak değerlenmesine yol açan bu politikadan vazgeçerek kurun, enflasyon kadar artmasına izin verileceği kulislerde konuşuluyor.

“Süre aşıldı, ülke çıkmaza sürüklendi”

Ekonomist Altuğ Özaslan, dolar kurunun enflasyon kadar artmasına izin verilmesinin doğru bir karar olmayacağını savunduktan sonra “Böyle bir karar alınırsa, ben seçim ekonomisinin ilk adımı olarak okurum” yorumunu yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Küçükkale ise haberde geçen 3 önerinin gündeme gelmesinin ‘sevindirici’ olduğunu söyleyerek “Kur politikasında optimal süreyi aştık. Literatürde bu kur rejimlerinin ömrü 1.5 ile 2.5 yıl arasında, bizde ise 3 yıl aşıldı” ifadesini kullandı. Ekonomist Emre Şirin ise bu adımların yeterli olmayacağını düşünerek “Sadece ülke ekonomisini değil kendilerini de çıkmaza sokuyor” dedi.