Manchester City’nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Uber yolculuğu sırasında Türkçe müzik dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Saha içindeki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Erling Haaland, bu kez müzik tercihiyle Türk takipçilerinin dikkatini çekti.

UBER YOLCULUĞUNDA TÜRKÇE ŞARKILAR DİNLEDİ

Uber ile yolculuk yaptığı sırada araçta çalan müzikleri paylaşan Haaland, şoförün Türkçe şarkılar açtığını belirterek, “Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkı çalıyor” ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun paylaşımında Türkçe bir parçanın duyulması, sosyal medyada kısa sürede merak konusu oldu.

HAALAND’IN DİNLEDİĞİ ŞARKI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımın ardından Haaland’ın araçta hangi şarkıyı dinlediği de belli oldu. Görüntülerde çalan parçanın, Türk rap müziğinin son dönemde öne çıkan isimlerinden LVbel C5’in “Tak Tak Tak” adlı şarkısı olduğu anlaşıldı.

Dünyaca ünlü golcünün Türkçe müzik dinlediği anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşması, özellikle Türk futbolseverler ve rap müzik dinleyicileri arasında ilgi gördü.