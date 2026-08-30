Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Erzurum’a yapılacak 20 bin kişilik stadyum, kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu için ‘saray müteahhidi’ Rönesans Holding’in bünyesindeki REC İnşaat ile 5 milyar 800 milyon liralık sözleşme imzaladı. Rönesans ve bağlı şirketlerinin 2018’den bu yana aldığı kamu ihalelerinin toplamı böylelikle 130 milyar lirayı aştı. İhale, planlı bir yatırım olmasına rağmen kanunun 21/B maddesi kapsamında yapıldı. Söz konusu madde, “Doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi beklenmeyen olayların ortaya çıkması halinde ivedi olarak yapılması zorunlu olan” durumlar için var ancak iktidarın gözde şirketlerine ihale verilirken sıkça kullanılmasıyla gündeme geliyor.

500 GÜNDE BİTECEK

Erzurum’un Yakutiye ilçesin- de, havalimanı yolu üzerinde yapılacak kompleks, 20 bin kişi- lik stadyum, 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzundan oluşacak. 31 Ağustos 2026’da başlayacak olan inşaatın 500 günde tamamlanması planlanıyor.

Demiryolundan hastane ve saraya

Rönesans Holding, son yıllarda çok sayıda hastane, adliye, demiryolu, deprem konutu ve kamu binası ihaleleri aldı. 2015’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı ihalesini 1 milyar 370 milyon liraya, Okluk Koyu Yazlık Saray ihalesini 640.5 milyon liraya, Yargıtay binasını 1 milyar 629 milyon lira, Mersin-Gaziantep Hızlı Tren projesini 6 milyar 749 milyon liralık ihale ile alan şirket, Ankara Adalet Sarayı’nı 23 milyar 998 milyon, Sancaktepe Şehir Hastanesi’ni 16 milyar 138 milyon, Aksaray-Yenice Demiryolu’nu 47 milyar 753 milyon lira bedelle aldı. Ankara Ayyıldız Karargahı’nın da yapımını üstlenen şirketin, bu inşasının maliyeti ise açıklanmadı.