Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık’taki basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu “Eğer başkan çıkar konuşursa, bana bir şey derse, ben de onla işte aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün çıkar ifade ederim. Sakın ha!” diye tehdit etmişti. Bu tehdit üzerine re’sen soruşturma başlatmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu’nun 8 Şubat’ta SÖZCÜ TV’de “Maç Varsa Erman Hoca Var” programında Özbek-Hacıosmanoğlu görüşmesinin içeriğini gündeme getirmesi üzerine harekete geçmişti.

Herkesin bildiği fakat konuşamadığı gerçekleri SÖZCÜ TELEVİZYONU’nda canlı yayında gündeme getiren korkusuz kalem için yargı mekanizması hızla işletilmişti. Ertesi sabah apar topar savcılığa çağrılan Toroğlu, verdiği ifade sonrası yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartlarıyla adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Toroğlu’nun “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Erman Toroğlu, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.