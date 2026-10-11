Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.. Sözcü yazarı Erman Toroğlu karşılaşmanın bitiminin ardından Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi. İşte açıklamalardan öne çıkanlar:

"Dün Fenerbahçe maçını izlerken uykum geliyordu. Bugün iki takıma da teşekkür ederim. Uzun zamandır görmediği lig maçı izledim

İlk yarı Beşiktaş ikinci yarı Kocaeli iyidi. Hareketli maç oldu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. İki takıma da teşekkür ederim."

SELÇUK'UN TEKNİK ADAMLIĞI ÇOK İYİ GİDİYOR

Selçuk’a parantez açmalıyım. Teknik adamlığında çok iyi gidiyor. Hangi takımı çalıştırırsa koşuyor mücadele ediyor. Bravo, Kocaeli 90 dakika ayakta kaldı. Kafa kafaya oynadı Beşiktaş ile ve onları hırpaladı. Tebrik ederim.

İki takım teknik direktörünü de dinledim. Selçuk en son cümleyi söylemeden gitti. Hırsından ağlayacak gibiydi. Kocaeli seyircisi takımını çağırdı.

NET PENALTI

Önce herkes el pozisyonuna gitti ama alakası yoktu. Sonra gözüküyor ki defans oyuncusu Beşiktaşlıyı hem tuttu hem çekti. Sana bana göre bir pozisyon değil net penaltı. Ve hakem verdi bunu VAR değil.



O pozisyonda hakem neredeydi? O karambolda iyi gördü ve yakaladı.