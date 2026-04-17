Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik maçta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Fenerbahçe-Rizespor maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun maç sonu değerlendirmeleri şöyle: Birşey var. Okunmuşluk mu var. Kaleciyi satın alsan bunu yapmaz. Böyle maçı veremezsin. Sen kaleni terk etme.

Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aleyhine olsa vermezler. Kader ağlarını örüyor.