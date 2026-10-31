Süper Lig’in 10. Haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi konuk etti… Karşılaşma 1-1sona erdi... Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadeleyi usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Toroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Göztepe biraz daha kontrollü oysana 3 yaparlardı. Bu kulüpte artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.

Eski devirler eskide kaldı. Aziz Yıldırım gelmeyecekti.. Danışacaklardı. Bu duruma düşmeyeceklerdi.

Takımın içindeki bölünmüşlük var… Herkes topu birbirine atıyor. Tedirginlik var. Futbolcularda tedirginlik var. Fenerbahçe dışarda oynasaydı Fenerbahçe’nin daha avantajınaydı. Maç sonu seyirciler kim bilir neler söyleyecek.

TARAFTAR AYNI İSİMLERDEN BIKTI

Taraftar aynı isimlerden artık bıktı. Sen Mourinho’dan sonra bir başka hocayla gelsen, daha dengi veya daha genci tamam derdim ama böyle olmaz. Fenerbahçe’ye yazık oluyor. Fenerbahçe buna müstahak değil Fenerbahçe bunu hak etmiyor.

Gidin abi gidin yeniler gelsin. İmparatorluk yok. Ben giderim gelirim yok. Önce kendini toparlayacaksın.

KEREM G.SARAY’DA DA AYNISINI YAPIYORDU

Seyirci her zaman haklıdır. O para veriyor. Seni destekliyorlar ama sen Galatasaray’da da bunu yaptın. Fenerbahçe’de de yaptın.

Bu çocuk Galatasaray’da yaptıklarını burada da yapıyor. Müneccim olmak lazım değil... Görünen köy kılavuz istemez.

Kerem olmaz… Atarsın kaçırırsın ama seyirciyle oynayamazsın. Seyirciye bakarsan yanarsın sahaya giremezsin. O çocuğun psikoloğa gitmesi lazım destek alması lazım. Bunu yapması gereken görevliler. Fenerbahçe’de kimin ne olduğu belli değil. Takım yönetimin aynası.

HAVLU DEĞİL ÇARŞAF ATTI

Fenerbahçe havlu değil çarşaf attı. Birinin santraforu Osimhen biri Lukaku. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Siyah beyaz biz ne konuşuyoruz. Lukaku’nun adam geçip gol atma şansı yok.