Süper Lig’de 6. Haftanın perdesi kapandı… Fenerbahçe sahasında Eyüpspor’u gole boğup maçı 8-0 kazanırken Beşiktaş da liderlik için Amedspor deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ve liderliği Amedspor’a kaptırdı.

Karşılaşmaların ardından Sözcü yazarı Erman Toroğlu, Sözcü TV'ye maçları değerlendirdi. Toroğlu’nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Amedi’i tebrik etmek lazım seyircisiyle takımıyla… Beşiktaş çok standart oynadı değişik bir şey yapamadılar. Amed çok çabuk kapandı. Amed Beşiktaş’ı iyi çalışmış futbolcularına güzel anlatmışlar. İki futbolcu Beşiktaş’ın defansını duman etti. Heyecanlı ve güzel maç izledik.

İlk maç da iyidi 8 gollü maç izledik 11 gol atıp Beşiktaş’ın rekorunu da kırabilirlerdi. Fakat şu var diğer senelere göre baya değişik bir lig izliyoruz. Bir Fenerbahçe bir Galatasaray’a mahkum olmayacağız

Amed ne kadar götürebilir. Çok götüremez ama yukarıda kalırlar, çok fazla takıma hasar verirler. Kolay kolay pes etmeyen takım.

Orban çok yoruldu. Döndü geçti vurdu her şeyi yaptı. Beşiktaş’ın hücumdaki adamları rahat çıkamadı. Yüzlerini kaleye dönemedi. Amed iki füze gönderdi kaleci ne olduğunu anlamadı.

FENERBAHÇE YEDEK TAKIMIYLA MAÇ YAPSAYDI DAHA FAZLA YORULURDU

Fenerbahçe ilk 11’i oynamayan yedek takımla maç yapsaydı daha fazla yoruldu. Eyüp gibi takımlar bu ligde oynuyorsa Türk futbolunun kanser olduğunu gösteriyor. Buna bir çare bulması lazım.

Bizim 4 büyüklerin yıllardır harcadığı para doğru değil. Bazı yönetimlerde çok net olarak hırsızlıklar yolsuzluklar oldu ama bunlar dernekler kanununa tabii olduğu için bir şey olmadı. Arada düzgünler geldi ama kimse birbirinden hesap sormadı. Amedspor’un oynattığı futbolcuları 4 büyükler alsaydı 4-5 katına giderdi.

Amedspor renk verdi lige çünkü seyirdicsi var. Eyüpspor’a bakıyorsun futbolcuların akrabası bile gelse 30 kişi bulamazsın. Eyüpsor, Karagümrük böyle… Bu hafta Fenebrahçe ve Trabzon’a yaradı. İkisi de yaklaştı. Bu sene güzel olacak.

HAKEME SERT ELEŞTİRİ

Penaltıyı veremedin. Hakem kardeş o pozisyon İstanbul’da olsaydı verirdin. Ama orda veremiyorsun . Çünkü orda küfürü de veremedin. Penaltıyı da veremedin. Maça tesir ettin.

Amed’in ihtiyacı var mıydı… İyi oynadılar ama o senin işin değil. Bu hakem iyi hakem değil bunu ben biliyorum.

Bunu görmen lazım, ikili mücadele… 90+6’daki pozisyonu görmemiş olabilirsin. Ama bunu görmen lazım. Bu çocuk normal değil niye maç veriyorlar hala bilmiyorum. Çok vukuatı var.

Adam sana küfür ediyor sen kırmızı vermiyorsun. Yürü git sen hakem değilsin. Küfürü atamayan adam o pozisyona nasıl penaltı verir. Korkuyor. Önce gördü sonra duydu küfürü ama atamadı. Küfürü duyup atamıyorsan o küfürü hak etmişsindir. Hakem değilsin, adam değilsin...

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