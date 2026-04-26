Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kilit derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor... Sözcü yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin devre arasını Sözcü'ye yorumluyor.

İşte usta yorumcu Toroğlu'nun devre arası değerlendirmelerinden öne çıkanlar:

"Kalite yok... Dün izlediğim Arsenal maçı birinci kaliteydi. Bu derbi üçüncü kalite. Onu söyleyeyim... Bazı futbolcular iyi.

Fenerbahçe'nin kaçırdığı bir penaltı var, net bir penaltı. Doğru karar verdi hakem.

"NEREDE 'VAR' ONU BİLMİYORUM!"

Sonra Galatasaray'ın 22. dakikada bir pozisyonu var net bir penaltı. Hakem vermedi, bir şey diyemem hakem göremeyebilir. VAR da devreye girmedi. VAR nerede! Nerede VAR... Onu bilmiyorum.

"BURADA KİLİT NOKTA VAR"

Tartışılmayacak pozisyon. Net bir penaltı. Hakem göremeyebilir ama VAR çağırmalı. Çağır hakemi, versin veya vermesin. Burada kilit nokta hakem değil. VAR... Bu pozisyonlar için varlar.

Net penaltı, onu söyleyeyim... VAR niye çağırmadı? Bunlar hep sakat işler. Geçen hafta olanlar da öyle...

"KALECİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

Talisca bütün penaltılarını aynı tarafa atıyor. Hem yumuşak hem kötü vurdu.

Osimhen kaliteli bir gol attı. O topu indirse kaçırırdı. Kaleciyi diziyle tek ayak üzerinde yakaladı. Kalecinin diz bağları gitti orada, beklemiyordu. İndirip vurmasını bekliyordu. İndirse-yatırsa kalecinin alma şansı var ama havadaki topa diziyle vurunca kaleci dondu kaldı, fotoğraf çektirdi. Tesadüfi bir vuruş değil o. İşte farklı oyuncu...

"İPLER ELİNDE"

Hakem bazı kartlarda erken davrandı. Yunus'a neden kart verdi anlamadım. Bazı kartlarda cimri olacaksın. Fenerbahçe Teknik Direktörü ne yapacak? İpler Okan Buruk'un elinde eğer iyi kullanırsa...

Galatasaray kadro olarak Fenerbahçe'den daha iyi. Eğer Galatasaray bu maça girdiğinde 8 puan önde değilse burada teknik direktörün zaafı vardır. Avrupa falan anlatmasınlar... Teknik adam zaafı vardır o kadar..."