Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmanın devre arasında Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, Göztepe-Galatasaray maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Toroğlu'nun değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

'HEP İDARE ETMEYE KALKIYORDU'

"Trabzon yenilgisi ve orada oynadıkları çok kötü futbol. Kötü futbol da değil, yaptıkları çok kötü bir mücadele. Fenerbahçe'nin son dakika galibiyeti ile birlikte Galatasaray'ın saçlarını diken diken etti. Okan Buruk hep bir şeyleri idare etmeye kalkıyordu. Okan Buruk şimdi 'ben de biraz teknik direktörlük yapayım' demiş. Santrforsuz Galatasaray bugün ama yine iyi mücadele ediyor. İyi oynuyorlar demekten çok mücadele önemli. Üzerindeki ölü toprağını atmış. Galatasaray 2-0 önde ama Sallai'ye iki pozisyon gerdi, kaçırmak zor. İlkay maçı iyi idare ediyor, Sane ve Singo'nun çok kötü olmasına rağmen."

'UĞURCAN KENDİNE GELDİ'

"Sallai'nin bıraktığı bir pozisyonda Uğurcan çıkarttı dönüşünde Galatasaray golü attı. Maçın dönüm noktası. Uğurcan kendine geldi, nerede geldi. İtalya'daki Juventus maçında. Öyle kaliteli forvetlerle karşı karşıya kaldı ki seviye atladı. Trabzon'da böyle rakiplerle oynama şansı olmuyordu. İyi bir tenisçi, iyi bir tenisçi ile oynamak ister, bu da öyle bir durum var. Trabzon'daki Uğurcan ile Galatasaray arasındaki Uğurcan arasında fersah fersah fark var. Trabzon'da 10 senede Şampiyonlar Ligi maçı yoktu çünkü..."

9 PUANLIK MAÇ

"Galatasaray diyor ki, ben buradan mağlubiyetle çıkarsam bayağı yokuş çıkarım diyor, ama 3 puan alırsam bu maç 3 puandan fazla. Buradan çıktığı an diğer takımları yense Fenerbahçe'ye yenilse de şampiyon olur, Fener'in de moralini bozar bu maç. Bu maç Galatasaray için 6 puanlık, 9 puanlık maç, bunu hissetmişler ona göre oynuyorlar."