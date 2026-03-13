Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Sözcü yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin devre arasında "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, F.Karagümrük-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Toroğlu'nun ilk yarının ardından yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

"Günah... Ben kendimi Karagümrük'te oynayan bir futbolcu olarak düşünüyorum, günah. Ayıbın da ötesinde terbiyesizlik. Türkiye'de futbol maçtan falan çıkmış durumda. Bu hakem ve bu VAR'a yazıklar olsun. Ne yapmak istiyorsunuz onu anlamadım. Oyun kurallarını uygulayın, çıkın maçı idare edin.

"NET PENALTIYI VERMEDİ"

Bir pozisyon var... Net penaltı da bariz gol şansı var mı bakamadım. Adam arkadan formasını çekiyor. Eğer forması X-Large ise XX-Large oluyor ve hakem bu penaltıyı vermiyor. Bunlar nasıl işler? Fener'den sana ne, Karagümrük küme düşüyor.

Karagümrük hakem ve VAR'a rağmen 2-0 yaptı. Maç 20 saniye durmadı 1 saniye uzattı. F.Bahçe hücum ederken hakem Fenerlilerden fazla koşuyor. Hakem Fenerlilerden hızlı koşuyor ama Fenerliler hakem kadar hızlı koşamıyor.

"BUNLARIN PİLİ BİTMİŞ"

Bunlar 3'lü oynasa ne olur, 4'lü oynasa ne olur? Bunların pili bitmiş. G.Saray, şampiyonluk falan derken, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmasınlar... Trabzon arkadan tankla tüfekle geliyor.

Başkanları gidip futbol yorumculuğu yapan adamla tartışıyor. Arkadaş sen Fenerbahçe başkanısın ya... Ne yapıyorsunuz abi... Hani sahaya girmeyecektiniz? Sahaya girsen ne olur takımın yürümüyor! Sahaya girecek olay senin takımın, onlar oynayacak.

G.Saray Liverpool'u, Juventus'u falan yenince eziliyorsunuz, anlıyorum. Siz de yapın! Osimhen'i atmaları lazımdı, atmadılar, size hak veriyorum. Ama arkadaş adamlar Juventus'u Liverpool'u yeniyorlar. Oradaki hakemleri de mi ayarladılar? UEFA Hakem Komitesi'ni de mi ayarladı adamlar?

Bak bugün senin yaptığın penaltıyı veremediler. Niye veremiyor? Yüreği yok. VAR zaten yok."