2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova iler karşı karşıya geliyor… Tarihi maçı SÖZCÜ Yazarı Erman Toroğlu SÖZCÜ TV’de yorumladı.

‘UYUYAN YILANI UYANDIRDIN’

Erman Toroğlu ilk yarı bitiminde Kerem Aktürkoğlu’na sert tepki gösterdi. Toroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Düzgün maç geçiyor, iki takım da birbirine saygılı, adama darbeyi yaptın, zaten bir halt oynamıyorsun sonra adama kalk diye hava yaptın. Uyuyan yılanı uyandırdın, rakibi tahrik ediyorsun.”

"Zaten iyi oynamıyoruz, bir de Kerem gitti seyirciyi üstümüze yolladı. Montella oyundan almazsa büyük hata yapar."

‘BU ÇOCUK NORMAL DEĞİL’

“Sen ne kadar sorunlu adamsın, iki defa kendi takım arkadaşlarından dayak yedin hala akıllanmıyorsun. Bu çocuk normal çocuk değil”

“Nasıl adamsınız siz, milli formayı giyiyorsun, git takımında ne yapıyorsan yap. O formada bunları yapamazsın. Ben senden hesap sorarım”