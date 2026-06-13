Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri dönen A Milli Takımımız için Sözcü Televizyonu’nda ekran başında!

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın moderatörlüğünde dev buluşma başladı. Ay-Yıldızlı ekibimizin son durumu, kamp atmosferi, oyuncuların performansı ve Dünya Kupası heyecanı masaya yatırılıyor.

Usta yorumcu Erman Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HAKEM UYARISI

"Dünya Kupası kalitesi Avrupa Şampiyonası gibi değil, Şampiyonlar Ligi hiç değil. Değişik maçlar olacak öyle tahmin ediyorum. Ülke olarak ilginç bir şeyimiz var, kurayı çekiyoruz 'ooo zor' diyoruz. 1 ay kala 'biz bunları götürürüz' diyoruz, son gün bunlar 'fındık fıstık' diyoruz. O Duruma geldik. Kamuoyu öyle şu an. Avusturalya'yı sabah yeneriz, Paraguay çantada keklik ABD'yi de yeneriz diyorlar ama kazın ayağı öyle değil.

Şu da var ABD maçında 3 kırmızı var. Bizim oyuncular alışsın, ısmarlama hakemler yok VAR'lar başka. Kurallar da değişti. En hoşuma gideni de şu; ağzını kapayıp konuşamayacaksın. Niye ağzını kapatıyorsun. Ağzını kapatana kırmızı kart."

'MONTELLA KAFA KARIŞTIRDI'

"ABD ve Avusturalya'nın çok koşan ve iki diri takım olacağını düşünüyorum. Bizim takımımızın teknik kapasitesi iyi ama onların da var. Bizim farkımız ancak ve ancak onlar kadar koşarsak olur. Bizim arka taraftaki oyuncularımız o kadar süratli değiller. Kontra yemememiz lazım. Onun için de ne desek boş. Maç başlayınca 15 dakikada belli olur iş.

Montella'nın açıklamaları kafamı karıştırdı. Kenan, Arda ve Hakan için 100 dakika çıkaramayabilirler dedi. Bunlar rakibe yüzde 100 farklılık yaratacak isimler."

'SEÇİLEN TAKIMLAR SIKINTILI'

"48 takımlı turnuva kötü bir karar değil ama seçilen takımlar biraz sıkıntılı. Şu an oynanan alan çok geniş. Japonya-Kore'ye gittik 2002'de ama arabayla iki maça gidiyorduk. Ancak ABD çok geniş öyle bir şey mümkün değil. İspanya, Almanya, İngiltere maçlarını Avrupa'ya uygun koydular ama bizi pek sallamadılar yorumları da var. 3 oynayacağımız maçta yükseklik, rakım, sıcaklık ne kadar fark ediyor ona bakmadım. Kamp yeri için de şunu söyleyelim 'sona kalan dona kalırmış."

'EN ZOR MAÇ YARIN'

"Önemli olan Avusturalya maçını kazanmak. Sonrası sonra düşünülür. Çünkü ilk maçlar kötüdür hüsran olmaması lazım. Önce bu maçı geçelim sonra rahatlar adım adım gideriz. Gerisi kolay olur. Milli takımlar ile kulüp aynı şey değil. Kulüpte iyi oynamayabilir ama milli takımdaki uyumu rolü başkadır. Her formda olanı alsan takımı çorba yaparsın burada insanlar hatalı düşünüyor.

2002'deki takımımız aslında Galatasaray'dı. İlhan ve Rüştü vardı monte edildi. Yönetmesi biraz daha kolay. Ancak şimdi çok öyle değil. Oyuncular Montella'dan şaka yollu şikayetçi oluyor, çok toplantı yapıyor diye. Ama rakibi bilsin, öğrensin diye yapıyor, bunu bilmek lazım. Yarınki maç turnuvanın en zor maçı bizim için. Öyle ya da böyle, bakıyorum şu anda galibiz havası var. Avusturalya çantada keklik, Paraguay tavuk, ABD'yi de yeneceğiz havası var... Ama tehlikeli."

KADRO TERCİHİ...

"Savaşlarda da böyledir, futbol da bir nebze savaş gibi. Sen kuvvetli yönlerini göstereceksin rakibe zayıf taraflarını kapatacaksın. Bizim arka taraftaki ikili Abdülkerim ve Merih. İkisi de çabuk adamlara karşı zorlanırsınız. Önlerinde Orkun ve Hakan var önlerinde. Orkun tamam ama ben olsam İsmail ile Orkun'u koyarım ortaya, arka dörtlüye gelene kadar orada bir baraj yapar önlerine Hakan'ı koyarım. Benim işim kontra yememek. Adamların futbolcularına iyi bakmak lazım. Çabuk adamları varsa üzerlerine çok gitmemek lazım. Kontrollü oynayacaksın, galip gelemezsen yenilmeyeceksin de.

Montella, sakatlıktan dolayı 3 adamından rahatsız. Fizik durumu önemli. Biz de onlar kadar koşarsak teknik anlamda farkı yaratırız. Ama koşamazsak onlar da sorun yaratır. İki taraf da ilk 15 dakika tartacak. Orta sahada Orkun'a çok yük binerse hücumda zorlanırız. Adamları görmek için Orkun-İsmail oynatırdım ben. Arda'yı Hakan'ı Kerem'i rahatlatırız."

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIMIZ VAR'

"Çok iyi takımsındır, o gün işler ters gider oynayamazsın. Arsenal-PSG finalini izledim mesela. PSG oynamak istiyor, Arsenal oynatmak istemiyor. Çıldırdım. Tek maç olunca böyle oluyor. Avusturalya'yı geçersen yüzde 51ihtimalin oluyor. Yoksa hepsi bela olur başına. Öncelikle atılmayacaksın oyundan. Atılırsak yandı gülüm keten helva. Kötü alışkanlıklar var. Mesela Galatasaraylı oyuncular, Torreira falan olsa mesela yandık. Büyük takımdaki oyuncularımız sıkıntı, 4 tane Galatasaraylı olacak ilk 11'de, alışkanlıklarını ligdeki gibi sürdürürse oyuncular yanarız."

'FIFA BAŞKANI TESLİM OLMUŞ'

"Futbolcuların sendikası yok, olsa bu olmaz. Ligden çıktı futbolcular, şimdi çok sayıda maç, dönecekler kulüplerde devam edecekler. İşin içinde para var diye yapılıyor ama bu kadar da olmaz. Şu an bizim futbolcularımız da öyle, ligden çıktı sakat geldi. Bu kadar uzun bir iş de olmaz, oradan oraya uçacaksın, yollar falan. Davet edilsem de gitmezdim. Yaşanan skandallar da şunu gösterir, FIFA başkanı ABD başkanına teslim olmuş. Daha evvel Katar'a teslim olmuştu. Somalili hakeme UEFA sahip çıktı helal olsun onlara. Ama o FIFA başkanı, aman aman aman... Eskiden hakem işlerine bakardı o, oradan yükseldi. Şenes Erzik iyi bilir. Şenes Erzik gerçi UEFA başkanı da olurdu ama Türk diye olamadı.

Bana deseler devlet başkanı mı olmak istersin FIFA başkanı mı diye, FIFA başkanı olurum. İmparator ya. Dünyanın en rahat adamı. Ama bir tane adamına, hakemine sahip çıkamıyor. ABD başkanına karşı sinek ikili oluyor, yarın öbür gün ne olur belli olmaz. Daha adamına sahip çıkmıyorsan demek ki var bir bağlantın. Sakalı kaptırmışsın Infantino..."