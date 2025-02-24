Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek olması, çok ses getirdi. Eski hakem ve SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu da Vincic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu'nun, SÖZCÜ Gazetesi'nde 24 Şubat 2025 tarihinde "15 dakikada otoriteyi sağlar" başlığıyla yayımlanan görüşleri şöyle:

"Türkiye'ye yabancı VAR geldi. Bence iyi de oldu bizimkileri eğitmesi açısından. Ama sonra yabancı hakem de geldi. Peki hakemin gelmesine en büyük sebep kim oldu? Yabancı VAR oldu. Yabancı VAR'ın Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonunda dağlara taşlara yapması hakemin gelmesine sebep oldu.

"ÜST DÜZEY HAKEM OTORİTEYİ SAĞLAR"

Peki buna sebep olanların başında ne vardı? Hakemleri aldatan futbolcular. Şimdi Avrupa'nın üst düzey bir hakemi geliyor. Peki üst düzey hakem nasıl olunur? Az düdük çalmaya gayret eder, ikili mücadeleleri bırakır, kasıtlı ve aldatıcı hareketlere kartını kullanır. Yani sahada otoriteyi sağlar. Bizdeki hakemler neden sağlayamadılar? Çok düdük çaldılar, maçları çok kestiler, çok konuştular.

"KİMLERİN NE HALT YAPTIĞINI GÖRÜP ŞAHİT OLMUŞTUR"

Büyük takımlara karşı otoritelerini gösteremediler, kendilerini aldatanlara gerekli işlemi yapamadılar yani otoriteyi sağlayamadılar. Sahada otoriteyi sağlarsan maçı oynatırsın yoksa oynatamazsın. Büyük ihtimalle bu hakem Galatasaray'ın ve Fener'in maçlarını seyretmiş ve kimlerin ne halt yaptığını görüp şahit olmuştur. Ona göre de hareket edecektir.

"15'İNCİ DAKİKADA OTORİTEYİ SAĞLAYACAKTIR"

Zaten göreceksiniz daha 15. dakikada otoriteyi sağlayacaktır. Tabi teknik adamlar da kenarda hop oturup hop kalkamayacaktır fazlaca ve hakem maçı idare edip gidecek. Bu kadar basit. Tabi yabancı VAR ve hakemin gelmesine sebep de büyüklerdir. Yıllarca küçükleri hor gördüler, haksız rekabet yaptılar. Sonunda VAR sistemi geldi. Onu bile delmeye kalktılar. Bunları yapan kimlerdi? Bu takımların yöneticileri. Eğer devam ederlerse sonunda da ithal yönetici isteriz herhalde."