Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yolundaki 3 takım da aynı saatte karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, Samsun'da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Takipçileri Fenerbahçe, Başakşehir karşısındayken, Trabzonspor ise Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmaların devre arasında Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun devre arasındaki değerlendirmeleri şöyle:

''Samsun ve Göztepe gibi takımları iyi yönetmemiz gerekir. Maçlara bakıyorsun 3 tane seyirci yok ayıptır. Bak Samsun'a ne güzel. Futbolcu da ona göre oynuyor.''

''Diyarbakır full oynar bundan sonra maçları. Seyirci olmadan olmuyor.''

YUNUS AKGÜN'ÜN GOLÜ

''Yunus bilerek vurdu. Hemde sağ ile vurdu. Yunus varsa Yunus oynar. İki ayağı da iyi, bitirici, klas paslar atıyor.''

''Trabzon yeni kurulan bir takım normal bunlar. Tuğlayı üste üste koyucaksın. Sağlam geliceksin.

''Sakın Ha'yı anlatacağım bugün. Galatasaray Başkanı ile TFF Başkanının kulaklarını çok çınlattım. Programda anlatıcam.